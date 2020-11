Georgia: secondo turno elezioni parlamentari, a Sogno georgiano vanno tutti i 17 seggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Urne chiuse ieri sera in Georgia per il secondo turno delle elezioni parlamentari in Georgia in 17 circoscrizioni elettorali del paese. Con oltre il 90 per cento delle schede scrutinate, tutti i 17 seggi sarebbero appannaggio dei candidati del partito di governo, Sogno georgiano, che hanno ottenuto l'87 per cento dei voti. Il sistema elettorale misto della Georgia prevede una rappresentanza eletta su base proporzionale di 120 parlamentari mentre i restanti 30 con il maggioritario. Il primo turno delle elezioni, tenutosi il 31 ottobre, ha visto Sogno georgiano ottenere il 48,2 per cento dei voti e assicurarsi la vittoria in 13 collegi. I partiti di opposizione hanno rifiutato di assumere il loro mandato parlamentare e affermato che la Commissione elettorale centrale avrebbe falsificato i risultati. Da allora, i leader dell'opposizione hanno tenuto diverse manifestazioni chiedendo il ripetersi delle elezioni e le dimissioni del presidente della Commissione, Tamar Zhvania. Intanto la portavoce dell'autorità di controllo elettorale, Natia Ioseliani, ha affermato che nella giornata di ieri non ci sono state "violazioni significative" nelle operazioni di voto. (Res)