Qatar-Usa: Pompeo a omologo, grazie per sostegno ad accordo negoziato in Afghanistan

- Il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, ha a Doha, in Qatar, il vice primo ministro e Ministro degli Affari Esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Secondo quanto riferisce una nota del dipartimento di Stato, Pompeo ha ringraziato l'omologo Al Thani per il fermo sostegno del Qatar a un accordo politico negoziato in Afghanistan, sottolineato dall'accoglienza da parte del Qatar dei negoziati di pace in Afghanistan. Le parti hanno discusso di "questioni bilaterali di interesse reciproco, oltre a questioni regionali, tra cui Iraq, Libano e Siria, l'importanza di un Golfo unito per opporsi all'attività destabilizzante del regime iraniano e il rischio per la regione presentato dalla Cina", conclude la nota del dipartimento di Stato. (Res)