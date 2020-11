© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo sereno o poco nuvoloso per frequenti passaggi di velature, in serata transito di nuvolosità più compatta medio-alta a partire da zone settentrionali. Precipitazioni assenti durante la giornata. Temperature in calo in pianura, con minime tra -1 e 3°C e massime tra 9 e 13°C. Temperature in aumento invece in montagna. (Rem)