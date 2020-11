Covid: Coldiretti, con stop a maxi tavolate a rischio spesa da cinque miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una eventuale deroga agli spostamenti tra Regioni a Natale interessa oltre 10 milioni di italiani che lo scorso anno sono andati in viaggio nel periodo delle feste di fine anno per raggiungere parenti, amici o fare vacanze. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè in riferimento alle possibili misure previste a fine anno per la necessità di contenere il contagio da Covid-19. Si tratta di una opportunità per il turismo con una spesa stimata di 4,1 miliardi nelle strutture impegnate nell’alloggio, nell’alimentazione, nei trasporti, shopping e souvenir. Si stima peraltro - precisa l'organizzazione agricola in una nota - che 1/3 della spesa di italiani e stranieri in viaggio in Italia sia destinata all’alimentazione. A preoccupare sono però le limitazioni a cenoni e pranzi che mettono a rischio i cinque miliardi che sono stati spesi lo scorso anno dagli italiani, in casa e fuori, solo per imbandire le tradizionali maxi tavolate delle feste di fine anno composte in media da 9 persone, secondo l’analisi Coldiretti/Ixè. La riduzione dei commensali è infatti destinata a provocare un taglio - sottolinea la Coldiretti - nei consumi di 70 milioni di chili tra pandori e panettoni, 74 milioni di bottiglie di spumante, tonnellate di pasta, 6 milioni di chili tra cotechini e zamponi e frutta secca, pane, carne, salumi, formaggi e dolci spariti dalle tavole lo scorso anno solamente tra il pranzo di Natale e i cenoni della Vigilia e di Capodanno. (segue) (Com)