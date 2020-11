Covid: Coldiretti, con stop a maxi tavolate a rischio spesa da cinque miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Natale in famiglia per pochi significa infatti anche maggiore sobrietà con meno brindisi ed una netta riduzione delle portate senza contare i tanti italiani, spesso anziani, che saranno costretti a trascorrerlo da soli. Il crollo delle spese di fine anno a tavola e sotto l’albero - spiega ancora la nota - rischiano di dare il colpo di grazia ai consumi alimentari degli italiani che nell’intero 2020 fanno segnare un crollo storico del 12 per cento con una perdita secca di 30 miliardi di euro, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Ismea dalle quali si evidenzia che gli effetti delle pesanti difficoltà di bar, ristoranti e pizzerie non sono compensati dal leggero aumento degli acquisti familiari di cibi e bevande. (Com)