Roma: dieci arresti per droga e una denuncia, controlli polizia in più zone della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci persone sono state arrestate e una è stata denunciata a termine delle operazioni condotte dalla Polizia per contrastare lo spaccio di droga a Roma. In tutto sono stati sequestrati oltre due chili di stupefacenti e più di 5 mila euro in contanti. A Fidene è finito in manette un albanese di 26 anni, che stava spacciando in un androne condominiale in via Tommaso Smith. Sottoposto a perquisizione il ragazzo è stato trovato in possesso di 1,5 chili di cocaina e 1.480 euro in contanti. In zona Casilina è stato colto in flagranza di reato un 19enne romano che cedeva droga in strada in via Poseidone. Al giovane sono stati sequestrati 45,20 grammi di hashish e la somma complessiva di 90,00 euro, oltre a fogli manoscritti riportanti la contabilità e materiale per il confezionamento. Sempre nella stessa zona, ma presso il centro commerciale Le Torri a Tor Bella Monaca, è stato arrestato un 21enne, bloccato subito dopo aver concluso una compravendita di droga. Il ragazzo aveva con sé 14,15 grammi di cocaina e 80 euro in contanti, mentre in auto nascondeva 1.445 euro in contanti e 55,90 grammi di cocaina. (segue) (Rer)