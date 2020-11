Roma: dieci arresti per droga e una denuncia, controlli polizia in più zone della città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A San Lorenzo è invece stato fermato e arrestato un 28enne romano che ha consegnato spontaneamente agli agenti, al momento del controllo, 11,96 grammi di hashish e 5,50 grammi di marijuana. Nella sua macchina sono stati trovati 225 euro in contanti, mentre la perquisizione dell'abitazione ha permesso di rinvenire 280,55 grammi di hashish, 26 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, 2 coltelli con lama intrisa di sostanza stupefacente e 460 euro in contanti. A Borgo Pio è finita in manette una romana di 29 anni che stava vendendo per 30 euro droga in strada a un filippino di 35 anni. La donna è stata trovata in possesso di altri 840 euro e di 0,29 grammi di shaboo. (segue) (Rer)