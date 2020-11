Roma: dieci arresti per droga e una denuncia, controlli polizia in più zone della città (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In zona Prenestina è stato arrestato un 48enne romano mentre consegnava stupefacente in cambio di denaro. Fermato e sottoposto a perquisizione l'uomo è stato trovato in possesso di 370 euro in contanti e dal telefono cellulare, consegnato spontaneamente ai poliziotti, sono emersi molti messaggi riconducibili preumibilmente ad accordi per la compravendita di droga. In casa il 48enne aveva altri 0,6 grammi di cocaina. Nel quartiere Verderocca, gli agenti hanno invece fermato e denunciato un 40enne romano solito frequentare pregiudicati del posto. La perquisizione in casa dell'uomo ha permesso di rinvenire 22 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione e un coltellino a serramanico con lama intrisa di hashish. (segue) (Rer)