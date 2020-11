Roma: dieci arresti per droga e una denuncia, controlli polizia in più zone della città (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Velletri è finito in manette un romano di 24 anni: all'interno della villa comunale Ginnetti gli agenti, nel corso di un controllo su un gruppo di ragazzi, hanno trovato il 24enne in possesso di 1,40 grammi di hashish. A seguito di perquisizione domiciliare invece sono stati trovati 50,29 grammi di hashish e 1,81 grammi di marijuana oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. In via degli Asfodeli, inoltre, è stato arrestato un 18enne italiano che alla vista degli agenti si è allontanato frettolosamente a bordo di un monopattino. Una volta bloccato, il ragazzo è stato trovato in possesso di 9,8 grammi di cocaina e 120 euro in contanti. Nella sua abitazione, esattamente in bagno ai piedi del water, sono stati ritrovati degli involucri identici a quelli impiegati per il confezionamento dello stupefacente. Infine, nella zona controllata dal commissariato Viminale, è finito in manette un 24enne del Gambia perché durante un normale controllo è stato trovato in possesso di 2,25 grammi di hashish, 1,09 grammi di marjuana, 4 compresse di ecstasy e 240 euro in contanti. (Rer)