Usa-Afghanistan: Pompeo invita negoziatori talebani a ridurre violenze

- Il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, ha incontrato a Doha, in Qatar, il capo dell'Ufficio politico dei talebani, Mullah Beradar, e i membri del gruppo negoziale talebano. Secondo quanto riferisce il vice portavoce del dipartimento di Stato, Cale Brown, Pompeo ha elogiato entrambe le parti per aver continuato a negoziare e per i progressi compiuti. Inoltre, il capo della diplomazia di Washington ha chiesto una riduzione significativa della violenza e ha incoraggiato discussioni accelerate su una tabella di marcia politica e un cessate il fuoco permanente e globale. Il segretario Pompeo ha ribadito che il popolo afghano si aspetta e merita di vivere in pace e sicurezza dopo 40 anni di guerra e spargimenti di sangue. (Res)