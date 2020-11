Infrastrutture: Raggi, in corso interventi su ponti e cavalcavia a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso a Roma diversi interventi su ponti e cavalcavia. Lo ricorda in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "È importante controllare e fare la manutenzione dei ponti e dei cavalcavia presenti in città. Serve a garantire maggiore sicurezza a tutti noi cittadini che li percorriamo ogni giorno - scrive Raggi -. Gli interventi in corso" mostrati in alcune foto dalla sindaca sono "sul Cavalcavia di via Quirino Majorana, una delle infrastrutture più importanti tra il quartiere Gianicolense e Portuense, nella zona sud ovest di Roma. I lavori - conclude - riguardano non solo la messa in sicurezza della struttura del cavalcavia ma anche il manto stradale e la segnaletica". (Rer)