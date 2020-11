Business news: Cina, regolatore mercato obbligazionario inasprisce regole su emissioni titoli di debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione nazionale degli investitori istituzionali sul mercato finanziario (Nafmii) della Cina, organo di autoregolamentazione posto sotto il controllo della Banca centrale del Paese, ha annunciato regole più severe sulle emissioni di titoli di debito. La Nafmii ha presentato le nuove regole che verranno introdotte gradualmente nell'arco di diversi mesi e contribuiranno a migliorare la standardizzazione del finanziamento del debito. Secondo quanto riferito in un comunicato, alle società sarà vietato acquistare propri titoli o utilizzare entità correlate per l'acquisto. L'iniziativa arriva in seguito alle annunciate sanzioni nei confronti di Haitong Securities, uno dei maggiori intermediari finanziari cinesi, per presunta manipolazione di mercato. Il regolatore del mercato obbligazionario interbancario cinese ha dichiarato che Haitong, con sede a Shanghai, e le sue sussidiarie sono sospettate di fornire assistenza a Yongcheng Coal & Electricity Holding Group nell'emissione illegale di obbligazioni e di manipolare il mercato. La Nafmii ha anche affermato che Haitong è sospettata di altre violazioni che coinvolgono strumenti di debito societario interbancario e obbligazioni societarie negoziate in borsa. Haitong ha affermato che "coopererà attivamente" con le indagini e applicherà rigorosamente i requisiti emessi dalla Nafmii sull'emissione di strumenti di finanziamento del debito. Se le indagini rivelassero l'esistenza di manipolazione del mercato o altri "comportamenti scorretti", la Nafmii imporrà sanzioni e indirizzerà Haitong a "dipartimenti competenti per ulteriore trattamento". (Cip)