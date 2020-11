Business news: banca bhutanese Bnb emette carta indiana RuPay per transazioni senza contanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, e l’omologo del Bhutan, Lotay Tshering, hanno inaugurato, con una cerimonia virtuale, l’emissione da parte della Bhutan National Bank (Bnb) della carta indiana RuPay per le transazioni senza contanti all’estero. Lo riferisce la stampa indiana. La carta, utilizzabile dall’anno scorso dagli utenti indiani nel piccolo regno himalayano, potrà essere usata d’ora in poi anche dai titolari bhutanesi in India per i prelievi automatici di somme comprese tra centomila e due milioni di rupie. “Ciò renderà il turismo, gli acquisti e altre transazioni più facili per i turisti bhutanesi in India”, ha spiegato Modi, sottolineando che finora lo strumento è stato impiegato in Bhutan per undicimila transazioni e che la pandemia di coronavirus ha ritardato il lancio di questa seconda fase dell’iniziativa. Il premier indiano ha ricordato anche la recente crescita della cooperazione nei settori spaziale e delle telecomunicazioni. Lotay Tshering lo ha ringraziato per la sua gestione dell’epidemia e per la promessa di rendere i vaccini indiani che saranno sviluppati disponibili anche per il paese vicino. (Inn)