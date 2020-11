Business news: Cina, Amministrazione aviazione civile mantiene divieto di volo per aerei Boeing 737 Max

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione dell'aviazione civile cinese (Caac) ha reso noto che non è stata ancora fissata una data per consentire ai jet 737 Max di Boeing di volare nel Paese, a causa dei persistenti problemi di sicurezza del vettore. Lo riferisce l'emittente televisiva di Stato cinese "Cctv". L'aereo più venduto della Boeing è stato messo a terra in tutto il mondo all'inizio dello scorso anno in seguito a due incidenti che hanno portato alla morte di 346 passeggeri. Da allora, la compagnia ha dovuto affrontare lunghi test e processi di approvazione con le autorità di regolamentazione dell'aviazione di tutto il mondo. La Cina è stato il primo paese a sospendere i voli dell'aereo. La Caac ha reso noto che "non c'è un calendario prestabilito" per la ripresa dei voli. Il regolatore cinese ha aggiunto che i risultati delle indagini sugli incidenti mortali in Indonesia ed Etiopia "devono essere chiariti" e che i miglioramenti di progettazione degli aerei devono essere "efficaci" e "ricevere l'approvazione". Feng Zhenglin, direttore della Caac, ha affermato a ottobre che la tempestiva messa a terra dell'aereo da parte della Cina si è basata sulla "tolleranza zero" nei confronti di potenziali rischi per la sicurezza. Il 18 novembre l'Amministrazione federale dell'aviazione (Faa) statunitense ha approvato le operazioni di volo commerciale dell'aereo. (Cip)