Business news: Arabia Saudita, fondo sovrano riduce partecipazioni in aziende Usa

- Il Fondo di investimento pubblico (Pif), fondo sovrano dell’Arabia Saudita, ha ridotto di quasi 3 miliardi di dollari le sue partecipazioni in società statunitensi, vendendo fra l’altro le sue quote della società Berkshire Hathaway, dell’investitore Warren Buffett. Secondo dati ufficiali, al 30 settembre scorso il Pif aveva ridotto la sua esposizione a società statunitensi a 7,05 miliardi di dollari, in calo del 30 per cento rispetto ai 10,1 miliardi dell’anno scorso. Il fondo ha mantenuto le sue quote in Uber (2,65 miliardi di dollari), in Live Nation (677 milioni di dollari) e nella compagnia di crociere Carnival, dove la partecipazione ammonta a circa 771,6 milioni di dollari. (Res)