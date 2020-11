Business news: Oman, nuova area destinata a energia alternativa a Duqm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità pubblica per le Zone economiche speciali e le zone libere dell’Oman (Opaz) ha stabilito una zona dedicata ai progetti di energia pulita presso la Zona economica speciale di Duqm (città portuale nella regione centrale del paese). Tale area, estesa 100 chilometri quadrati, sarà destinata a investimenti in energia alternativa e da fonti rinnovabili, per una capacità di produzione energetica da circa 10 gigawatt. Secondo le autorità omanite varie compagnie internazionali hanno espresso interesse a sviluppare progetti energetici nelle Zone economiche speciali del Sultanato, e Opaz sta valutando varie richieste di investimento nel settore. In particolare, gli investitori sono interessati alle opportunità offerte dalla Zona economica speciale di Duqm e dalla Zona libera di Sohar per la produzione di elettricità da solare ed eolico, oltre all’”idrogeno verde”. (Res)