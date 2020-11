Business news: ministero Approvvigionamenti Egitto, accordo per alimentare panifici con gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione araba per l’industrializzazione e il ministero degli Approvvigionamenti dell’Egitto hanno firmato un accordo per convertire all’utilizzo del gas naturale circa 30 mila panifici del paese. Lo riferisce il quotidiano statale “Al Ahram”. L’intesa rientra nella strategia del governo di sostituire il diesel a favore del gas naturale. Secondo quanto previsto dall’accordo, l’Organizzazione araba per l’industrializzazione realizzerà i forni. Ogni panificio necessiterà di due-tre forni. "La leadership politica sta prestando attenzione a questo problema per utilizzare il gas naturale come combustibile pulito nel rispetto dell'ambiente. Quindi, abbiamo contato tutte le panetterie a livello nazionale, con la prima fase del piano che ne include circa 6.525", ha affermato Ali al Moselhi, il ministro degli Approvvigionamenti. "Il ministero degli Approvvigionamenti fornirà prestiti agevolati per rendere più facile per i proprietari di panifici accelerare la trasformazione dei loro forni per l'uso del gas naturale", ha continuato. L'Egitto cerca di porre fine alla dipendenza dal combustibile tradizionale e di sfruttare una produzione di gas naturale in forte espansione. (Cae)