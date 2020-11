Business news: Zimbabwe, governo presenta piano di ripresa economica, obiettivo ridurre l’inflazione entro il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Zimbabwe ha presentato un nuovo piano di ripresa economica volto a ridurre l'inflazione e ad aumentare il numero di posti di lavoro formali entro il 2025. Il piano, che andrà sotto il nome di Strategia di sviluppo nazionale, prevede di ridurre l'inflazione dall'attuale 471 per cento a cifre a una percentuale a una cifra e di creare 760 mila nuovi posti di lavoro. Nelle intenzioni del governo il piano, secondo quanto riferisce la stampa di Harare, sarà trainato dalla produzione mineraria e agricola, ma cercherà anche di sviluppare un programma di riforme economiche in collaborazione con il Fondo monetario internazionale (Fmi). L'economia dello Zimbabwe ha subito una brusca contrazione nel 2019 dopo che la valuta locale introdotta per far fronte a una carenza di dollari Usa è diminuita di valore. L'inflazione ha raggiunto il picco dell'837 per cento nel mese di luglio. (Res)