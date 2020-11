Business news: Nigeria, tasso di inflazione annuale in aumento al 14,2 per cento nel mese di ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Nigeria il tasso di inflazione annuale nel mese di ottobre è salito al 14,2 per cento contro il 13,7 registrato a settembre. Lo riferisce l'Ente nazionale di statistica (Nbs), spiegando che i dati di ottobre indicano un aumento persistente dell'indice di inflazione negli ultimi 14 mesi e rappresentano il tasso più alto registrato da marzo del 2018. Quanto al tasso d'inflazione mese su mese, ad ottobre e alito all'1,54 per cento contro l'1,48 per cento registrato a settembre. Inoltre, l'indice alimentare annuale è aumentato del 17,3 per cento rispetto al 16,6 registrato a settembre; su base mensile, l'aumento è dell'1,9 per cento in ottobre (+0,08 per cento rispetto al dato di settembre, l'1,8 per cento). A trainare principalmente l'inflazione alimentare - spiega Nbs - sono stati gli aumenti registrati nei prezzi di pane e cereali, patate ed altri tuberi, carne, pesce, frutta, verdura, bevande alcoliche, alimentari, olii e grassi. (Res)