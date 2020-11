Business news: Nigeria, inaugurato nuovo terminal Gpl a Lagos, capacità di stoccaggio nazionale in aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro di Stato nigeriano per le risorse petrolifere, Timipre Sylva, ha annunciato che la capacità di stoccaggio di gas liquefatto della Nigeria è aumentata a 69.968 tonnellate metriche (Mt). Lo ha rivelato durante l'inaugurazione di un nuovo terminal per Gas di petrolio liquefatto (Gpl) costruito da Techno Oil con capacità di 8.400 Mt a Kirikiri, Lagos. Come riferito da "Nairametrics", Sylva ha spiegato che il Paese puo' ora contare su 12 depositi di Gpl, e che l'inaugurazione rientra nella volontà governativa di spingere l'economia nazionale con le "abbondanti risorse" di gas naturale di cui gode la Nigeria. In questo senso, ha aggiunto, "il grande traguardo raggiunto" da Techno Oil appare in linea con le aspirazioni nazionali di promuovere il Gpl. Il terminal dovrebbe generare fino a 2 mila posti di lavoro nei prossimi mesi. Il governo di Abuja si appresta a discutere una nuova riforma dell’industria petrolifera (Petroleum Industry Bill) che ha l’ambizione di regolamentare l'intero settore e di sostituire la maggior parte delle legislazioni esistenti in materia di petrolio e gas. Secondo quanto dichiarato da Sylva, il progetto di legge potrebbe essere approvato entro il primo trimestre del 2021, il tempo di concludere l’iter avviato di recente dall’esecutivo che ha redatto il testo. Secondo il ministro, il progetto di legge ha già superato la seconda lettura al Senato, mentre ora le bozze sono state inviate alle commissioni parlamentari. (Res)