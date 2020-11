Business news: Cina, think tank Cass suggerisce obiettivo di crescita al 5 per cento nel quinquennio 2021-2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina dovrebbe fissare un obiettivo medio annuo di crescita economica di circa il cinque per cento per il periodo 2021-2025. "Il tasso di crescita potenziale della Cina dovrebbe essere del 5-6 per cento durante il 14mo piano quinquennale (2021-2025), ma le autorità dovrebbero considerare la crescente volatilità economica dovuta alla pandemia di Covid-19", ha affermato Li Xuesong, vicedirettore dell'Istituto di economia industriale all'Accademia cinese delle scienze sociali (Cass), in una conferenza stampa a Pechino. "Suggeriamo che la Cina fissi un obiettivo di crescita annuale medio di circa il cinque per cento, il che sarebbe appropriato. L'economia cinese potrebbe crescere del 2-3 per cento quest'anno e la crescita potrebbe riprendersi nel 2021 a un livello relativamente alto ma rallentare di nuovo l'anno successivo", ha aggiunto Li. Zhang Xiaojing, capo dell'Istituto bancario e finanziario presso il Cass, ha stimato che l'indice di leva finanziaria della Cina - il rapporto tra debito totale e prodotto interno lordo (Pil) - è balzato di 27,7 punti percentuali nei primi nove mesi di quest'anno al 270 per cento. "Il livello del debito potrebbe aumentare di circa 30 punti percentuali nel 2020 e di 5-6 punti percentuali all'anno nei prossimi cinque anni a causa della ripresa economica", ha detto Zhang. (Cip)