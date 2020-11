Business news: sondaggio, il 54,8 per cento delle imprese statunitensi ottimiste su affari futuri con Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese statunitensi in Cina sono più ottimiste riguardo alle loro prospettive future nella seconda economia più grande del mondo. Lo rende noto un sondaggio pubblicato dalla Camera di commercio degli Stati Uniti (AmCham) di Shanghai. Su 124 leader aziendali intervistati dall'11 al 15 novembre, più della metà (54,8 per cento) ha dichiarato di essere "più ottimista" e l'8,1 per cento ha dichiarato di essere "molto più ottimista" su un cambiamento di approccio verso la Cina da parte degli Stati Uniti. Quasi un terzo crede che le tensioni commerciali con gli Stati Uniti continueranno e il 33 per cento dei leader aziendali teme che i dipendenti potrebbero venire arrestati in Cina o che non possano lasciare il Paese. Secondo il sondaggio, la maggior parte ritiene che gli Stati Uniti non imporranno nuove restrizioni commerciali o dazi alla Cina e sono più ottimisti sull'andamento dei ricavi quest'anno. "La maggior parte degli intervistati guarda positivamente al futuro", ha affermato Ker Gibbs, presidente di AmCham Shanghai in un'intervista alla "Cnbc". Secondo Gibbs, un'amministrazione presidenziale Usa sotto il democratico Joe Biden potrebbe svolgere un ruolo positivo nella stabilità dell'ambiente e delle relazioni bilaterali. (Cip)