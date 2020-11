Business news: Israele, pubblicata gara per costruire centrale solare vicino a Dimona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministeri delle Finanze e dell’Energia e le Autorità per la pubblica utilità e del demanio di Israele hanno pubblicato questa mattina un bando per costruire la più grande centrale solare nello Stato ebraico, vicino a Dimona. L’appalto prevede l’obbligo di integrare nel progetto l’accumulo di energia nelle batterie. Nella fase preliminare, 27 consorzi provenienti da diversi paesi hanno presentato una manifestazione d’interesse. La centrale si estenderà su un’area di 750 acri e produrrà energia utilizzando la tecnologia fotovoltaica, parte della quale verrà immagazzinata. La centrale contribuirà a raggiungere l’obiettivo del governo di soddisfare il 30 per cento del proprio fabbisogno energetico da fonti rinnovabili. (Res)