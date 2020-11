Business news: Siria, la Russia istituisce una missione commerciale a Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, ha firmato un decreto per istituire una missione commerciale della Russia in Siria. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Sputnik". "Nel 2020, verrà aperta nella città di Damasco una rappresentanza commerciale della Federazione Russa nella Repubblica Araba Siriana", riferisce l'agenzia di stampa russa. Il ministero dell'Industria e del Commercio russo ha ricevuto istruzioni per approvare la struttura e il personale dell'ufficio di rappresentanza. (Rum)