Business news: Arabia Saudita, a ottobre tasso di inflazione in crescita del 5,8 per cento su base annua

- Nel mese di ottobre 2020 il tasso di inflazione in Arabia Saudita è cresciuto del 5,8 per cento su base annua (rispetto al mese di ottobre 2019), mentre è aumentato dello 0,1 per cento su base mensile. Secondo dati ufficiali consultati dal quotidiano economico “Al Eqtisadiya” alcune voci hanno invece registrato una contrazione dei prezzi, come istruzione, residenza, acqua, elettricità e gas. La crescita del tasso su base annua è giunta in conseguenza dell’aumento dell’Iva dal 5 al 15 per cento, introdotto a partire dallo scorso luglio. (Res)