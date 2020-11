Business news: Algeria, Camera bassa approva finanziaria 2021, partito islamico vota contro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale del popolo (la camera bassa del parlamento d’Algeria) ha adottato il progetto di legge finanziaria 2021. I parlamentari del partito islamico Movimento della società per la pace, considerato affiliato alla Fratellanza musulmana, hanno votato contro, ma il testo è passato comunque. Il progetto di legge finanziaria per il 2021 prevede una crescita del Pil reale del 4 per cento, dopo una contrazione del 4,6 per cento, secondo le stime di chiusura del 2020, nonché un prezzo medio di 40 dollari al barile. Il documento è stato oggetto di diversi giorni di dibattiti durante i quali i deputati hanno introdotto ben 22 emendamenti. Il ministro delle Finanze, Ayman bin Abd al Rahman, ha detto che lo Stato ha voluto "preservare il più possibile il potere d'acquisto del cittadino", pur sottolineando che la legge finanziaria 2021 tende a mantenere e consolidare le dinamiche della ripresa economico e degli investimenti. Abdul Rahman ha detto all'inizio della sua presentazione del testo in aula che la stesura della legge finanziaria per il 2021 è avvenuta in un contesto che potrebbe essere definito "eccezionale", caratterizzato dalla congiunzione di due fattori principali, ovvero la recessione economica globale e la crisi sanitaria globale senza precedenti. Il testo deve ora passare l’esame del Consiglio della nazione, la camera alta del parlamento algerino. (Ala)