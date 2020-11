Business news: Egitto annuncia una gara d'appalto per prospezione minerali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro egiziano del Petrolio e delle risorse minerarie, Tarek el Molla, ha annunciato una gara d'appalto per attività di prospezione di minerali. Lo ha annunciato il ministero in una nota. La gara d'appalto è stata aperta durerà fino a metà marzo. I minerali da cercare sono: ferro, fosfati, rame, sabbia bianca, feldspato, sali di potassio, piombo, zinco, caolino e argilla del lago Naser. Verranno appaltati diversi blocchi della dimensione di ciascuno di 16 chilometri. El Molla ha annunciato che il processo di prospezione si svolgerà in base a misurazioni di valutazione aggiornate, incluso il valore aggiunto che l'investitore otterrà attraverso i diversi processi di produzione dei minerali estratti. (Cae)