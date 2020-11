Business news: Tunisia, produzione industriale in calo del 5,6 per cento nei primi 9 mesi del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Tunisia è diminuita del 5,6 per cento nei primi nove mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Secondo i dati dell’Istituto nazionale per le statistiche (Ins), il calo è dovuto alla riduzione della produzione nei settori meccanico ed elettrico (-17,3 per cento), tessile, abbigliamento e pelletteria (-20,3 per cento), materiali da costruzione, ceramica e vetro (-16,1 per cento), carta e cartone (-15,3 per cento), gomma e plastica (-11,4 per cento), chimica (-1,7 per cento) e in vari settori manifatturieri (-18,6 per cento), energia (-4,2 per cento) e miniere (-2,6 per cento). La produzione industriale ha invece registrato un aumento nel comparto agroalimentare (+ 5,2 per cento) a seguito dell'aumento della produzione di olio d'oliva. In crescita anche la produzione del settore della raffinazione del petrolio, a seguito della ripresa delle attività della compagnia Stir dopo la quasi totale chiusura dello scorso anno. (Tut)