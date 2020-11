Business news: Cina, istituito comitato interministeriale per contrastare la concorrenza sleale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Stato cinese ha approvato l'istituzione di un comitato interministeriale per intensificare gli sforzi per combattere la concorrenza sleale. Secondo quanto reso noto dal consiglio sul proprio sito web, il nuovo comitato sarà guidato dall'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato e i suoi membri includeranno funzionari di alto livello di 17 ministeri competenti, tra cui la Banca centrale e il ministero della Pubblica sicurezza. Come parte del suo mandato per contrastare la concorrenza sleale, il nuovo comitato organizzerà campagne mirate su "questioni cruciali e irregolarità tipiche", cita il comunicato. Il mese scorso il Comitato per la stabilità e lo sviluppo finanziario, guidato dal vicepremier cinese Liu He, ha segnalato la necessità di migliorare i meccanismi per garantire una concorrenza leale e ha chiesto il rafforzamento delle forze dell'ordine antimonopolio. La mossa è arrivata dopo che la Cina ha deciso di rafforzare il controllo di giganti della tecnologia come Alibaba e Tencent con una bozza di regole anti-monopolio. L'idea è garantire che le piattaforme di commercio online del paese adempiano alle loro debite responsabilità per salvaguardare i diritti legali dei consumatori, in modo da mantenere un ambiente di mercato equo e ordinato a vantaggio della vitalità del mercato. (segue) (Cip)