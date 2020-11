Business news: Cina, regolatori finanziari presteranno maggiore attenzione ai titoli in ambito tecnologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La data dell'offerta pubblica iniziale (Ipo) di AntGroup - società di pagamenti online affiliata al colosso del commercio online Alibaba e proprietaria della app di pagamento mobile Alipay - dipende da come il governo riorganizza il quadro normativo: i regolatori presteranno maggiore attenzione ai titoli in ambito tecnologico, in particolare alle risposte di queste aziende al contesto normativo. Lo ha dichiarato oggi Fang Xinghai, vicepresidente della China securities regulatory commission. "La decisione normativa per sospendere l'Ipo di AntGroup rimane ben considerata tra gli investitori internazionali, poiché la scorsa settimana il capitale estero ha continuato a fluire nel mercato dei capitali cinese e le azioni cinesi quotate negli Stati Uniti hanno registrato prestazioni stellari", ha dichiarato Fang. (Cip)