Business news: Kazakhstan, per Fmi risposta alla crisi efficace ma occorre avanzare con riforme strutturali

- L’economia del Kazakhstan è stata colpita dalla pandemia di coronavirus e dagli shock del prezzo del petrolio. La produzione si è contratta di circa il 2,8 per cento nei primi nove mesi del 2020. Tuttavia, i settori dell’agricoltura, dell’industria manifatturiera e delle costruzioni hanno mantenuto una crescita positiva, sostenuta dai programmi governativi. Lo riferisce il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel comunicato conclusivo pubblicato al termine della missione nel Paese, effettuata dal 2 al 13 novembre. L’inflazione, si legge nel testo, era al sette per cento a ottobre, al di sopra dell’obiettivo del quattro-sei per cento programmato dalla Banca nazionale del Kazakhstan (Nbk), la banca centrale, per effetto del rincaro dei prezzi dei generi alimentari e del deprezzamento del tenge. L’istituto è intervenuto sul tasso di riferimento e nel mercato valutario, ha ampliato i programmi di prestito esistenti e lanciato un nuovo programma per le piccole e medie imprese. “Queste misure hanno avuto successo nel mantenere il flusso di credito al settore privato”, sintetizza l’Fmi. (Res)