Business news: Arabia Saudita, compagnia elettrica annuncia ristrutturazione finanziaria

- La Compagnia saudita per l’elettricità (Sec), responsabile della produzione e distribuzione di energia elettrica in Arabia Saudita, ha annunciato un piano di ristrutturazione delle sue finanze per “fornire i suoi servizi a livelli più alti di efficienza e affidabilità”. Lo riporta il quotidiano saudita "Arab News". Nel quadro del piano, il governo trasformerà le proprie passività dal lato Sec – pari a 44,77 miliardi di dollari – in un’obbligazione islamica (o sukuk). Secondo quanto dichiarato dalla Sec in un comunicato, la transazione “è considerata la più grande transazione islamica mai eseguita”, a riprova della “leadership e preminenza globale del Regno nel campo della finanza islamica”. Mentre i debiti della Sec saranno riclassificati in questo modo, il governo cancellerà anche le commissioni dovute e introdurrà un nuovo modello di tetto massimo ai ricavi per coprire i costi e finanziamenti totali della compagnia, oltre alla distribuzione dei dividendi a tutti i suoi azionisti (fra cui figura, azionista di maggioranza, il Fondo sovrano saudita, con una quota del 74 per cento). (Res)