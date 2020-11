Migranti: Fidanza (Fd’I), su grave dichiarazione giornalista Rainews indaghi Ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La giornalista di Rainews24 Angela Caponnetto in una diretta con la nave Ong Mar Jonio, Luca Casarini e il presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana ringrazia quei membri delle Forze dell'Ordine che passano informazioni sottobanco alle Ong per recuperare immigrati in mare". Così l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza in un post sulla sua pagina Facebook. "È una dichiarazione gravissima - prosegue Fidanza - il Ministero degli Interni apra immediatamente un'indagine per scovare e punire le mele marce che favoriscono l'immigrazione illegale! Francesca Totolo".