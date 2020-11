Business news: Corea del Sud-Cambogia, inizia nuovo round colloqui per accordo di libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud e Cambogia intraprendono la quarta sessione di negoziati tesi a giungere ad un accordo di libero scambio. Lo ha annunciato il ministero del Commercio sudcoreano, precisando che i negoziati si svolgono nel contesto degli sforzi profusi da Seul per diversificare le esportazioni dei proprio prodotti petroliferi nel Sud-est asiatico. La sessione negoziale, in videoconferenza, si protrarrà per tre giorni. Corea del Sud e Cambogia hanno già tenuto tre sessioni di negoziati per la definizione di un accordo di libero scambio a partire dallo scorso luglio. Secondo un funzionario ministeriale citato dal quotidiano “Korea Herald”, “un accordo di libero scambio con la Cambogia fornirebbe alle aziende della Corea del Sud un accesso più ampio ai mercati in rapida espansione del Sud-est asiatico”. La Cambogia ha conseguito un tasso di crescita economica annuo superiore al sette per cento dal 2011 ad oggi, e dispone di un vasto potenziale di crescita economica anche per ragioni demografiche: il 72 per cento della popolazione cambogiana ha infatti una età inferiore a 35 anni. (Git)