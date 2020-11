Business news: Hong Kong, tasso disoccupazione invariato al 6,4 per cento tra agosto e ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione destagionalizzato di Hong Kong si è attestato al 6,4 per cento nel periodo tra agosto e ottobre, rimanendo invariato rispetto al periodo luglio-settembre. Lo ha reso noto il dipartimento di Statistica e censimento della città. Anche il tasso di sottoccupazione è rimasto invariato al 3,8 per cento negli stessi mesi. L'occupazione totale è aumentata di 2.900 unità a 3.627.700 mentre la forza lavoro si è attestata a 3.885.500, circa la stessa di quella del periodo compreso tra luglio e settembre. I disoccupati sono stati 257.800 da agosto a ottobre, con una diminuzione di 2.000 unità rispetto ai tre mesi precedenti. Anche il numero dei sottoccupati è diminuito di 1.100 unità, scendendo a 148 mila. Il segretario per il Lavoro e il welfare, Law Chi-kwong, ha affermato che le condizioni del mercato del lavoro sono rimaste difficili, ma hanno mostrato ulteriori segnali di stabilizzazione poiché la situazione epidemica locale è stata contenuta. (Cip)