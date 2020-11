Business news: India, Moody’s prevede contrazione del 10,6 per cento nell’anno fiscale in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating statunitense Moody’s Investors Service ha corretto al rialzo la previsione sulla crescita economica dell’India per l’anno fiscale 2021, iniziato ad aprile, che resta tuttavia fortemente negativa: -10,6 per cento, contro la precedente stima del -11,5 per cento. Nell’esercizio successivo, 2021-22, l’economia indiana dovrebbe crescere del 10,8 per cento invece che del 10,6 per cento. Il debito pubblico dovrebbe salire all’89,3 per cento del prodotto interno lordo quest’anno, dal 72,2 per cento del 2019, e riscendere all’87,5 per cento nel 2021. La previsione di Moody’s per l’anno fiscale in corso è in linea con quella del Fondo monetario internazionale (Fmi), che nell’ultimo rapporto semestrale “World Economic Outlook” (Weo), pubblicato a ottobre, ha previsto una contrazione del 10,3 per cento. L’organizzazione di Washington si aspetta per l’anno prossimo un aumento del Pil dell’8,8 per cento, contro il sei per cento precedentemente ipotizzato. (segue) (Inn)