Vaccini: in Lombardia via alla campagna per antinfluenzale spray nasale per i bimbi dai 2 ai 6 anni

- È partita il 20 novembre, nella giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, la campagna vaccinale antinfluenzale di Regione Lombardia destinata ai bambini dai 2 ai 6 anni. La Lombardia, prima in Italia, dopo Stati Uniti e Gran Bretagna, ha introdotto il vaccino contro l'influenza stagionale che si somministra come un semplice spray nasale, a due spruzzi, uno per narice, al posto della classica puntura tanto odiata e temuta dai più piccoli. Un vaccino innovativo, indolore, assolutamente sicuro e quest'anno, vista la concomitanza con l'epidemia da Covid 19, anche fortemente consigliato da medici e pediatri. A Milano, grazie alla proficua collaborazione con l'Esercito Italiano, è possibile farlo anche all'ospedale militare di Baggio che, dallo scorso febbraio, ha riconvertito alcuni reparti ai pazienti Covid, aprendo di fatto ai civili. "La campagna vaccinale dei bambini all'Ospedale di Baggio – spiega il direttore generale dell'Asst Santi Paolo e Carlo Matteo Stocco - è in collaborazione con l'esercito grazie al colonnello Fabio Zullino. Abbiamo iniziato due settimane fa quella per i soggetti fragili e la collaborazione sta andando molto bene perché grazie alla loro organizzazione 'militare' siamo in grado di offrire un servizio ottimo per la cittadinanza". Una collaborazione proficua che continua dopo quella già avviata al parcheggio di Trenno dove, una settimana fa, è stato inaugurato il drive-through più grande d'Italia. "L'attività di Trenno sta andando avanti in maniera molto positiva – spiega il colonnello Zullino - e si basa sul coinvolgimento di tutte le forze armate. Questa delle vaccinazioni, invece è un'iniziativa tutta nostra: l'esercito italiano ci ha messo uomini, cuore e passione. Avere a che fare con i bambini per noi è una cosa del tutto nuova e ci sta regalando grande soddisfazione". (segue) (Com)