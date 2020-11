Stadio Roma: De Priamo (Fd'I), è commedia dell'assurdo, Raggi chiarisca in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda dello stadio della Roma "appare come una commedia dell'assurdo con Raggi che due giorni fa ha fatto promesse elettorali addirittura annunciando un possibile voto in Aula della delibera su Tor di Valle prima di Natale, e un articolo che oggi svela invece che di recente Comune ha scritto una nota che pone seri problemi sulla disponibilità delle aree, peraltro già noti da tempo, che sarebbero alla base di una possibile scelta di indirizzarsi su una nuova area". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fratelli d'Italia. "Perché la sindaca non ha spiegato correttamente la situazione? E cosa dice il suo assessore all'Urbanistica Montuori? - aggiunge De Priamo -. Nel caso di una eventuale scelta di cambiare area da parte della società l'amministrazione capitolina dovrebbe farsi comunque carico delle opere pubbliche promesse e attese dal territorio anche in considerazione delle ingenti risorse pubbliche già spese. In ogni caso è imbarazzante la superficialità e la mancanza di trasparenza con la quale la giunta grillina sta gestendo la vicenda fin dall'inizio con il parere dell'avvocatura non reso disponibile ai consiglieri. Raggi - conclude De Priamo - eviti di fare campagna elettorale a vuoto e venga a relazionare sulla vicenda nelle sedi istituzionali preposte come consiglio e commissioni consiliari".(Com)