- A Torino domani, domenica 22 novembre, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3660m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: anticiclone che rinforza a garanzia di una bella giornata di sole su tutti i settori, dove sono attesi cieli sereni o poco nuvolosi nonché con ottima visibilità. Velature del cielo in serata sulle Alpi. Al mattino clima freddo con locali gelate anche in pianura padana. Nel pomeriggio valori sui 10°C, intorno ai 15°C in Liguria. Rialzo termico in montagna. Venti deboli a tutte le quote salvo tramontana ancora tesa sul Ponente ligure. Mar Ligure poco mosso o mosso al largo. (Rpi)