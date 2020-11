Mediterraneo orientale: Grecia, con nuovo Navtex Turchia ignora appelli comunità internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha emesso un nuovo Navtex (avviso di navigazione) per comunicare la continuazione delle attività di rilevamento della nave nel Mediterraneo orientale fino al 29 novembre. Il Navtex, rilasciato oggi dalla stazione di Antalya, riserva un'area che si estende fino a 6 miglia nautiche a sud dell'isola di Kastellorizo (Castelrosso), riporta il quotidiano di Atene "Kathimerini". La Turchia aveva emesso lo scorso 11 novembre un Navtex per la continuazione delle attività di esplorazione di idrocarburi nel Mediterraneo orientale della nave Oruc Reis in un'area a sud dell'isola greca di Kastellorizo fino al 23 novembre estendendo la scadenza che era prevista per il 14 novembre. Azione "condannata" con forza dal governo di Atene. (Gra)