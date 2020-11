Scuola: Ats Milano, casi Covid in calo nell'ultima settimana grazie alle misure di Regione Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre al dato generale, è possibile fare un confronto tra le due settimane anche considerando gli istituti in cui sono avvenuti i contagi o in cui sono stati disposti gli isolamenti. Dei 1.946 casi positivi della settimana 9-15 novembre, 127 sono del Nido (-12 rispetto alla settimana precedente), 286 della scuola dell'infanzia (-81), 738 della scuola primaria (-83), 441 della scuola secondaria di primo grado (-197) e 354 di quella di secondo grado (-297). Delle 17.655 persone isolate dal 9 al 15 novembre, invece, 1.245 sono del Nido (-169 rispetto alla settimana precedente), 3.726 della scuola dell'infanzia (-1.489), 7.793 della scuola primaria (-1.008), 4.379 della scuola secondaria di primo grado (-2.903) e 512 di quella di secondo grado (-1.684). Dall'inizio dell'anno scolastico, Ats Città Metropolitana di Milano ha ricevuto segnalazioni di 7.073 casi positivi: 5.042 alunni e 2.031 operatori della scuola. Il numero totale di persone isolate, invece, è 69.241: 66.771 alunni e 2.470 operatori scolastici (Com)