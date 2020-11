Business news: Cina, commercio estero in calo dell'1,6 per cento nei primi 10 mesi in provincia di Guangdong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia meridionale cinese del Guangdong ha registrato un commercio estero totale di 5.680 miliardi di yuan (circa 862 miliardi di dollari) nei primi dieci mesi dell'anno, in calo dell'1,6 per cento su base annua. Lo ha reso noto la filiale provinciale dell'Amministrazione generale delle dogane cinesi. Durante il periodo, le esportazioni del Guangdong hanno raggiunto 3.460 miliardi di yuan (523,6 miliardi di dollari), in calo dell'1,3 per cento anno su anno, mentre le importazioni sono aumentate del 2,1 per cento anno su anno a 2.220 miliardi di yuan (circa 386 miliardi di dollari). Da gennaio a ottobre, il volume totale del commercio estero delle imprese private della provincia è cresciuto del 6,5 per cento anno su anno a 3.140 miliardi di yuan (475,2 miliardi di dollari), registrando una crescita per sei mesi consecutivi e rappresentando il 55,2 per cento del totale del Guangdong. L'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) rimane il principale partner commerciale della provincia, con importazioni ed esportazioni per un totale di 865,1 miliardi di yuan (130,9 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-ottobre, in aumento del 7,3 per cento su base annua. La provincia costiera confina con Hong Kong e Macao e il capoluogo Canton sorge nella regione industriale del Delta del Fiume delle Perle. (Cip)