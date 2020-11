Business news: presidente cinese Xi, a Xiamen nuova base per promuovere "la quarta rivoluzione industriale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è disposta a collaborare con tutti i Paesi amici per accelerare l'istituzione del Partenariato per la nuova rivoluzione industriale (PartNIR), un programma di partnership tra i paesi Brics - Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica - che si concentrerà sulla massimizzazione delle opportunità derivanti dalla "quarta rivoluzione industriale". Lo ha dichiarato oggi il presidente della Cina, Xi Jinping, nel suo intervento al 12mo vertice dei paesi Brics tramite collegamento video da Pechino. "Stabiliremo una nuova base per il PartNIR nella città di Xiamen, nella provincia del Fujian, e promuoveremo la cooperazione in aree quali il coordinamento delle politiche, la formazione dei talenti e lo sviluppo del progetto", ha spiegato Xi. La Cina si integrerà più attivamente nel mercato globale e approfondirà la cooperazione internazionale per creare maggiori opportunità e spazio per la ripresa e lo sviluppo economico mondiale, ha concluso il capo dello Stato cinese. (Cip)