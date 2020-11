Business news: Formentini, da revisione strategia commerciale Ue un impulso alla ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea sta riorientando le priorità della propria politica commerciale sul futuro post-Covid, e intraprenderà dal prossimo anno una revisione della propria strategia per fare del commercio “un elemento trainante della ripresa globale”. Lo ha dichiarato Silvia Formentini, responsabile del desk Asean presso ila direzione generale per il Commercio della Commissione europea, intervenuta all’evento “The Geo-economic relevance of Southeast Asia for the Italian Country System”, organizzato dall’Associazione Italia-Asean e da Sicindustria. Nel corso del suo intervento, Formentini ha fornito un quadro dei progressi conseguiti dall’Ue sul fronte delle relazioni commerciali con l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) sin dal 2006, quando Bruxelles ha riorientato i propri sforzi negoziali nella direzione di accordi preferenziali: dapprima con l’Asean nel suo complesso, e poi – optando per un approccio più progressivo - con i singoli Paesi membri di quell’organizzazione. L’Asean, ha ricordato Formentini, “è già oggi il terzo partner commerciale dell’Ue, e l’Ue è il secondo partner dell’Asean”. Il quadro degli accordi negoziati da Bruxelles con i diversi paesi membri dell’Asean è variegato: ad accordi già in vigore, come quelli sottoscritti con Singapore e Vietnam, se ne affiancano altri in corso, e alcuni che invece ad oggi sono sospesi: è il caso dei colloqui con Filippine e Thailandia. (Res)