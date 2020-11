Business news: Cina, Sinopec prevede aumento produzione di gas naturale dell'1,1 per cento quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec) prevede di produrre oltre 30 miliardi di metri cubi di gas naturale nel 2020, con un aumento dell'1,1 per cento rispetto alla sua produzione nel 2019. Lo scorso anno, la produzione di gas dell'azienda è stata di 29,67 miliardi di metri cubi, il 7,2 per cento in più rispetto all'anno precedente. Sinopec ha prodotto un totale di 21,87 miliardi di metri cubi di gas naturale nei primi tre trimestri di quest'anno, lo 0,2 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. "In una situazione di bassi prezzi del petrolio, il gas naturale è diventato un punto di crescita significativo dei margini di profitto della società", si legge in una nota della società. Inoltre, i suoi investimenti nella capacità di produzione di gas naturale e nello sviluppo si sono ridotti. Un dirigente della compagnia ha affermato che Sinopec ha incrementato gli acquisti spot di gas naturale liquefatto (Gnl) a prezzi bassi durante il periodo gennaio-settembre, il che ha contribuito a ridurre le perdite sulle sue attività di importazione di gas. Sinopec mira anche ad aumentare la quota di gas naturale nel suo portafoglio di produzione di energia a oltre il 50 per cento nel 2023, quando la sua capacità di produzione di gas raggiungerà i 40 miliardi di metri cubi all'anno. La quota era del 41 per cento nel 2019. (Cip)