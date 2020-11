Business news: ministro Finanze Thailandia, abbiamo gli strumenti per gestire apprezzamento baht

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Thailandia ha a disposizione gli strumenti necessari per gestire l’apprezzamento del baht, la valuta locale che ha raggiunto nelle ultime ore il suo livello più alto nei confronti del dollaro da 10 mesi a questa parte. Lo ha assicurato il ministro delle Finanze Arkhom Termpittayapaisith, ripreso dal portale “Channel News Asia”. “Nella gestione del baht, la politica monetaria e la politica fiscale devono andare di pari passo”, ha spiegato Arkom, secondo cui l’aumento di valore della valuta nazionale è legata in particolare all’afflusso di capitali dall’estero e all’ottimismo per gli indicatori fondamentali della seconda economia del sud-est asiatico. La banca centrale, che con il nuovo governatore Sethaput Suthiwartnarueput ha annunciato una politica di promozione dell’afflusso di capitali, dovrebbe mantenere immutato il tasso d’interesse di riferimento allo 0,5 per cento in occasione della riunione in programma mercoledì 18 novembre. (Fim)