Business news: il produttore di acqua Nongfu Zhong supera Jack Ma come uomo più ricco della Cina

- Con una folle impennata del prezzo delle azioni per il suo marchio di acqua minerale, NongfuSpring, e un valore di mercato totale che ha superato i 64,5 miliardi di dollari, Zhong Shanshan ha sostituito Jack Ma Yun di Alibaba e Ma Huateng di Tencent come uomo più ricco della Cina con una ricchezza di oltre 63,7 miliardi di dollari. Lo riferisce il quotidiano cinese "Global Times". Nell'ultimo Rapporto Hurun, uscito il 20 ottobre sulle persone più ricche della Cina nel 2020, Jack Ma, fondatore del gigante del commercio online Alibaba, era risultato il magnate più ricco del Paese quest'anno poiché l'aumento della domanda di acquisti e altri servizi online durante la pandemia di coronavirus aveva gonfiato le entrate degli imprenditori del settore. Rupert Hoogewerf, presidente e ricercatore capo del rapporto, ha dichiarato: "Quest'anno si è assistito al più grande aumento di ricchezza in 22 anni della lista di Hurun. Il boom dei mercati azionari e una raffica di nuove quotazioni hanno coniato cinque nuovi miliardari in dollari in Cina a settimana nell'ultimo anno. Il mondo non ha mai visto tanta ricchezza creata in un solo anno. Gli imprenditori cinesi hanno fatto molto meglio del previsto nonostante la pandemia di Covid-19". (Cip)