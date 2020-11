Business news: Vietnam, al via l’East-West Economic Corridor Fairs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta a Da Nang, in Vietnam, l’East-West Economic Corridor (Ewec) Fairs, in programma fino al 23 novembre. Le imprese coinvolte sono oltre 220. Tra i paesi rappresentati Italia, Giappone, Sudafrica, Bulgaria, Thailandia e Laos. Per la prima volta all’evento sono presenti aziende italiane e bulgare. L’esposizione spazia tra numerosi settori: elettronica, calzature, arredamento e decorazione di interni, trasformazione alimentare, industria tessile e dell’abbigliamento. Da Nang è situata nel centro del Vietnam e gioca un ruolo importante nel collegare il paese ai vicini del Corridoio economico Est-ovest (Ewec): Cambogia, Laos, Myanmar e Thailandia. La città punta a raggiungere entro il 2030 una posizione di primo piano nella logistica dell’area Asean - Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico e nell’Asia-Pacifico. (Fim)