Business news: Giappone, Jal collauda drone per il trasporto di aiuti in zone montane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- la compagnia di bandiera del Giappone, Japan Airlines Co., ha effettuato il 18 novembre il collaudo di un drone progettato per trasportare aiuti e generi di prima necessità a località montane del Giappone Occidentale, come parte di un progetto teso ad automatizzare i servizi logistici su scala nazionale tramite velivoli senza pilota. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kyodo”. Il test è stato interrotto anticipatamente a causa del vento, ma il drone ad ala fissa è comunque riuscito a decollare ed atterrare da un parco a Yabu, nella prefettura di Hyogo. Il drone è progettato per raggiungere una velocità massima di 30 chilometri orari e trasportare beni essenziali come medicinali. Lo scorso marzo Jal ha effettuato un test analogo, trasportando con successo rifornimenti da un ospedale a una clinica a 20 chilometri di distanza tramite l’impiego di un velivolo senza equipaggio. Il responsabile del progetto, Masato Kunezaki, ha dichiarato che Jal intende collaudare diversi tipi di drone, meno suscettibili ai mutamenti delle condizioni atmosferiche. (Git)