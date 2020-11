Business news: Cina, investimenti diretti non finanziari in uscita in calo del 3,2 per cento nei primi dieci mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti non finanziari in uscita della Cina (Odi) sono diminuiti del 3,2 per cento su base annua da gennaio a ottobre. Lo ha reso noto il ministero del Commercio cinese, secondo cui il dato ha raggiunto quota 602 miliardi di yuan (circa 86,4 miliardi di dollari) nei primi dieci mesi dell'anno. Gli Odi non finanziari nei Paesi che partecipano all'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) sono stati pari a 14,1 miliardi di dollari, con un aumento del 23,1 per cento su base annua. La cifra rappresenta il 16,3 per cento di tutti gli Odi durante il periodo, in aumento di 3,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I principali progetti di ingegneria all'estero sono aumentati nei primi dieci mesi. Il valore dei contratti esteri firmati di recente ha raggiunto 1,16 trilioni di yuan per il periodo di 10 mesi, con una diminuzione del 4,4 per cento. Il numero di progetti esteri firmati di recente con valori contrattuali superiori a 50 milioni di dollari è stato di 590, 331 dei quali hanno valori contrattuali superiori a 100 milioni, quattro in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Inoltre, da gennaio a ottobre gli Odi delle imprese locali ha raggiunto i 62,8 miliardi di dollari, con un aumento dell'11,7 per cento su base annua. Alcuni settori hanno registrato una crescita robusta in termini di valore contrattuale dei loro progetti all'estero. Il valore totale dei nuovi contratti firmati per progetti di costruzione generale ha registrato 40 miliardi di dollari, con un aumento del 36,8 per cento su base annua, mentre il valore dei nuovi contratti per progetti di energia elettrica è aumentato del 10,8 per cento a 39,2 miliardi. (Cip)